В Асбесте после проверки прокуратуры председателя Гордумы лишили полномочий

7 Авг. 18:28 2019-08-07T18:29:14+03:00

В надзорном ведомстве отметили, что он не указал в справке об имуществе недостроенное здание

Изменить размер текста: A A

В городской Думе Асбеста случилось серьезное кадровое изменение. Ее председателя Андрея Самарина лишили полномочий. Случилось это после того, как прокуратура изучили доходы и имущество депутатов.

- При заполнении справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на себя, супругу и их несовершеннолетних детей за 2018 год не указан объект незавершенного строительства, используемый для бытовых нужд, но не зарегистрированный в установленном порядке органами Росреестра, - сообщают суть нарушения в прокуратуре Свердловской области. – Законом о противодействии коррупции установлено, что предоставление недостоверных и неполных сведений о доходах депутата городской думы, является основанием для прекращения его полномочий.

В связи с этим прокурор Асбеста направил иск в суд с требованием о досрочном прекращении полномочий председателя Думы. Сегодня, 7 августа, суд удовлетворил иск.

ИСТОЧНИК KP.RU