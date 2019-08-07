2019-08-07T18:29:14+03:00
Общество

В Асбесте после проверки прокуратуры председателя Гордумы лишили полномочий

В надзорном ведомстве отметили, что он не указал в справке об имуществе недостроенное здание
Данил СВЕЧКОВ
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7 августа суд удовлетворил иск прокуратуры.7 августа суд удовлетворил иск прокуратуры.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В городской Думе Асбеста случилось серьезное кадровое изменение. Ее председателя Андрея Самарина лишили полномочий. Случилось это после того, как прокуратура изучили доходы и имущество депутатов.

- При заполнении справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на себя, супругу и их несовершеннолетних детей за 2018 год не указан объект незавершенного строительства, используемый для бытовых нужд, но не зарегистрированный в установленном порядке органами Росреестра, - сообщают суть нарушения в прокуратуре Свердловской области. – Законом о противодействии коррупции установлено, что предоставление недостоверных и неполных сведений о доходах депутата городской думы, является основанием для прекращения его полномочий.

В связи с этим прокурор Асбеста направил иск в суд с требованием о досрочном прекращении полномочий председателя Думы. Сегодня, 7 августа, суд удовлетворил иск.

ИСТОЧНИК KP.RU

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