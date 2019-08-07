Пенсионера, зарубившего в Березовском собаку на глазах у детей, могут посадить

7 Авг. 17:52 2019-08-07T17:52:49+03:00

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67-летнему пенсионеру из Березовского, который на глазах у детей зарубил чужую собаку топором, теперь грозит уголовная ответственность. Сотрудники полиции завели на него дело по статье "Жестокое обращение с животными". Убийство произошло 29 июля.

- В этот день не работающий, ранее не судимый местный житель, находясь в частном секторе, у детской площадки гулял со своей собакой, - сообщают в ГУ МВД по Свердловской области. - В это время соседская собака, находящаяся в вольере разорвала сетку и выбежала на улицу. Собаки сцепились. Гражданин схватил соседскую собаку за ошейник и привязал к столбу. После чего зашел в домой, откуда вышел с топором в руках и нанес соседской собаке несколько ударов.

Сам мужчина объяснял, что убил собаку в целях самообороны. Якобы она угрожала ему и ранее он уже предупреждал хозяина животного о подобном исходе. Но соседи заявили полицейским, что ранее не видели, как собака нападает на мужчину. Если суд признает его виновным, живодер может лишиться свободы на пять лет.

ИСТОЧНИК KP.RU