В 16-этажном доме в Екатеринбурге произошел пожар из-за мусора на лестнице
На место ЧП выезжали четыре пожарные машины
Пламя вспыхнуло между 11 и 12 этажами.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:
ЧП случилось в Екатеринбурге на улице Высоцкого в пятом часу дня. В 16-этажном жилом доме начался пожар. Вспыхнул мусор на лестничной площадке, сваленный между 11 и 12 этажами.
- В тушении пожара были задействованы четыре единицы техники, 11 человек личного состава, - сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. - Пожар потушен в течение шести минут.
Никто из людей в огне не пострадал.
ИСТОЧНИК KP.RU