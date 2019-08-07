В 16-этажном доме в Екатеринбурге произошел пожар из-за мусора на лестнице

7 Авг. 17:34 2019-08-07T17:35:53+03:00

Пламя вспыхнуло между 11 и 12 этажами. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На место ЧП выезжали четыре пожарные машины

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ЧП случилось в Екатеринбурге на улице Высоцкого в пятом часу дня. В 16-этажном жилом доме начался пожар. Вспыхнул мусор на лестничной площадке, сваленный между 11 и 12 этажами.

- В тушении пожара были задействованы четыре единицы техники, 11 человек личного состава, - сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. - Пожар потушен в течение шести минут.

Никто из людей в огне не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU