2019-08-07T17:11:53+03:00
Общество

В Екатеринбурге возбудили четвертое уголовное дело после протестов в сквере у Драмтеатра

Пока в нем нет фигурантов
Маргарита МАХОНИНА
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Другие уголовные дела, связанные с протестом, долгое время оставались безфигурантнымиДругие уголовные дела, связанные с протестом, долгое время оставались безфигурантнымиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Появилась информация об еще одном уголовном деле, которое возбудили во время протестов против строительства храма святой Екатерины в сквере у Драмтеатра. Ее опубликовало общество «Апология протеста» и подтвердил адвокат Алексей Бушмаков.

– Дело возбудили еще 17 мая по пункту «а» части 1 статьи 213 УК – хулиганство с применением предмета, который использовали как оружие, – сообщили они. – Расследование ведет отдел по расследованию тяжких преступлений, совершенных организованными группами главного следственного управления свердловской полиции. О наличии фигурантов в деле ничего неизвестно.

Напомним, протесты начались 13 мая, после того как в сквере установили забор, и продолжались неделю: митингующие ломали ограду и бросались бутылками. За это время полиция задержала порядка 100 человек. Большинство из них получили аресты и штрафы за «мелкое хулиганство».

Также завели три уголовных дела: за призывы к массовым беспорядкам, которое остается безфигурантным, за применение насилия к представителю власти и за умышленное повреждение чужого имущества – забора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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