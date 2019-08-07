В УрФУ разрабатывают экологичное топливо на основе водорослей

7 Авг. 16:11 2019-08-07T16:19:32+03:00

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Молодые ученые из УрФУ рассказали об экологичном топливе –биоэтаноле, над которым работают в рамках проекта «Создание ТЭС и ТЭЦ, работающих на фотосинтетических процессах». В вузе объяснили, что его добывают из пресноводных водорослей. Команда проекта планирует запатентовать топливо.

– Известно, что в водоемах, распространенных в Свердловской области, водоросли часто являются причиной ухудшения качества воды, – рассказали в пресс-службе УрФУ. – Для борьбы с разрастанием в водоемы запускают толстолобиков, но этот шаг нарушает экологический баланс и часто приводит к угнетению других видов рыб. Таким образом, способ переработки, предложенный в университете, более экологичен и не наносит такого ущерба окружающей среде.

Биоэтанол уже применяется в промышленности, например, при создании антисептиков, лакокрасочных материалов и косметики. Однако в качестве топлива используют бензин, дизель, каменный уголь и нефть.

– Наш проект можно адаптировать под любой объект энергетики: котельные, теплоэлектростанции, теплоэлектроцентрали, атомные электростанции, – добавила одна из участник – Арина Сарапулова.

Проект уже презентовали в конкурсе «Моя страна – моя Россия», где он победил в номинации «Интеллектуальная собственность – будущее моей страны». Им руководит старший преподаватель кафедры теоретической механики Марина Волкова.

ИСТОЧНИК KP.RU