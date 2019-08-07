На Урале школьник на мотоцикле врезался в фуру
На Урале 13-летний школьник попал в ДТП на мотокроссовом байке. Он получил закрытую черепно-мозговую травму, закрытый перелом плечевого сустава и рваную рану левого предплечья. Также в аварии он потерял ногтевую фалангу на левой кисти. Его госпитализировали. Авария произошла 6 августа на четвертом километре дороги Нижние Серги — Михайловск.
— Ребенок катался на мотоцикле в лесном массиве с разрешения родителей, неожиданно у мальчика сломался мотоцикл и он позвал друзей, чтобы буксировать мотоцикл до дома, -— сообщили в Управлении ГИБДД по Свердловской области. -— Дети начали буксовать мотоцикл с помощью гибкой сцепки. При движении по обочине в сторону Нижних Серег водитель мотоцикла совершил столкновение с попутно двигающейся фурой Volvo, в результате чего ребенок получил травмы. На момент происшествия ребенок был в мотошлеме без средств защиты,
На Урале подросток на мотоцикле врезался фуру.Видео: УГИДД по Свердловской области! другой источник
На мотоцикле пострадавшего не было номеров, а школьник не имел прав — на мотоцикл их можно получить только с 16 лет. На место происшествия выезжали инспекторы по делам несовершеннолетних Нижнесергинского отдела полиции. Они составили на родителей протокол.
ИСТОЧНИК KP.RU