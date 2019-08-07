2019-08-07T16:17:33+03:00
Происшествия

На Урале школьник на мотоцикле врезался в фуру

Он ехал на сцепке
Алина СУРИНА
Поделиться:
Фото: УГИБДД по Свердловской областиФото: УГИБДД по Свердловской области
Изменить размер текста:

На Урале 13-летний школьник попал в ДТП на мотокроссовом байке. Он получил закрытую черепно-мозговую травму, закрытый перелом плечевого сустава и рваную рану левого предплечья. Также в аварии он потерял ногтевую фалангу на левой кисти. Его госпитализировали. Авария произошла 6 августа на четвертом километре дороги Нижние СергиМихайловск.

— Ребенок катался на мотоцикле в лесном массиве с разрешения родителей, неожиданно у мальчика сломался мотоцикл и он позвал друзей, чтобы буксировать мотоцикл до дома, -— сообщили в Управлении ГИБДД по Свердловской области. -— Дети начали буксовать мотоцикл с помощью гибкой сцепки. При движении по обочине в сторону Нижних Серег водитель мотоцикла совершил столкновение с попутно двигающейся фурой Volvo, в результате чего ребенок получил травмы. На момент происшествия ребенок был в мотошлеме без средств защиты,

На Урале подросток на мотоцикле врезался фуру.Видео: УГИДД по Свердловской области! другой источник

На мотоцикле пострадавшего не было номеров, а школьник не имел прав — на мотоцикл их можно получить только с 16 лет. На место происшествия выезжали инспекторы по делам несовершеннолетних Нижнесергинского отдела полиции. Они составили на родителей протокол.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Екатеринбурге ищут лжеминера, сообщившего о "бомбе" в аэропорту Кольцово
В Асбесте после проверки прокуратуры председателя Гордумы лишили полномочий
Пенсионера, зарубившего в Березовском собаку на глазах у детей, могут посадить
В 16-этажном доме в Екатеринбурге произошел пожар из-за мусора на лестнице
В Екатеринбурге возбудили четвертое уголовное дело после протестов в сквере у Драмтеатра
В УрФУ разрабатывают экологичное топливо на основе водорослей
В Екатеринбург привезли ружья на три с половиной миллиона
В Екатеринбурге автобусную остановку поставили на велодорожке
Перевозки контейнеров на СвЖД выросли на 16,5% в первом полугодии 2019 года
На Урале оштрафовали компанию, из-за водителя которой в аварии погибли три человека
В Екатеринбурге на фестивале свободы выступят Animal Джazz и Познер
В Екатеринбурге перекроют мост на улице Шевченко
Студент УрФУ принял «Кибервызов» и отправится в сочинский «Сириус»
Кредитный портфель ВТБ в Свердловской области превысил 175 млрд рублей
Новый комплекс фотовидеофиксации появится на трассе Екатеринбург - Пермь