Перевозки контейнеров на СвЖД выросли на 16,5% в первом полугодии 2019 года

7 Авг. 15:03 2019-08-07T15:03:56+03:00

В целом по сети ОАО «РЖД» во всех видах сообщения в январе-июле 2019 года было перевезено 2,8 млн контейнеров

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В январе-июле 2019 года на Свердловской железной дороге во всех видах сообщения было перевезено 171,1 тыс. контейнеров ДФЭ (TEU), что на 16,5% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Во внутреннем сообщении отправлено 107,6 тыс. ДФЭ (+18,1%), в экспортном –63,5 тыс. ДФЭ (+13,9%).

Перевозка груженых контейнеров на СвЖД во всех видах сообщения в январе-июле выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 14,8% и составила 123,8 тыс. ДФЭ (перевезено 2,4 млн тонн грузов, +16,6%), в том числе:

- нефть и нефтепродукты – 25,1 тыс. ДФЭ (+23,1% к уровню 7 месяцев 2018 года);

-черные металлы – 8 тыс. (+28,4%);

-лесные грузы –16,5 тыс. (+18,4%);

-бумага – 16,1 тыс. (–0,8%);

- цветные металлы – 10,3 тыс. (+0,5%);

- химикаты и сода – 31,8 тыс. (+18,9%);

- строительные грузы –2,4 тыс. (+8,9%);

- огнеупоры – 3,6 тыс. (+31,7%);

- метизы – 3,6 тыс. (+8,1%)

- промышленные товары народного потребления – 1,1 тыс. (+30,2%);

- продовольственные товары (остальные) – 1,7 тыс. (+25,7%).

В целом по сети ОАО «РЖД» во всех видах сообщения в январе-июле 2019 года было перевезено 2,8 млн контейнеров ДФЭ (TEU), что на 14,3% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

ИСТОЧНИК KP.RU