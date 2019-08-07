2019-08-07T15:05:41+03:00
Общество

В Екатеринбурге автобусную остановку поставили на велодорожке

Неудобство для велосипедистов возникло на улице Сахарова
Алина СУРИНА
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Facebook: Владимир ЗлоказовFacebook: Владимир Злоказов
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В Екатеринбурге на новой улице в микрорайоне Академическом остановку поставили прямо на участке из тротуарной плитки, уложенной поперек велодорожки. В комитете по строительству обещают, что это мера временная.

- Остановочный навес привезли на площадку до завершения работ по благоустройству и, чтобы он не упал от ветра и не пострадал от вандалов, его закрепили на этом месте. После того, как весь комплекс работ по благоустройству завершится, остановку переставят на то место, которое предусмотрено для нее по проекту, - сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

По поводу этого на своей страничке в Facebook уже высказался урбанист Владимир Злоказов. Он отметил, что это не первый такой случай в Академическом.

Facebook: Владимир Злоказов Киоск, совмещенный с остановкой на улица Краснолесья

Facebook: Владимир Злоказов Киоск, совмещенный с остановкой на улица Краснолесья

- Несколько лет назад на велодорожку на улице Краснолесья поставили киоск, совмещенный с остановкой. С тех пор так и не убрали. Потому что «схема размещения нестационарных объектов», а велодорожка - это глупости какие-то, - добавил общественник.

ИСТОЧНИК KP.RU

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