2019-08-07T14:42:22+03:00
Общество

В Екатеринбурге на фестивале свободы выступят Animal Джazz и Познер

А еще художник Тимофей Радя, критик Миша Козырев и писатель Дмитрий Быков
Мария Трапезникова
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Фестиваль пройдет 23 и 24 ноябряФестиваль пройдет 23 и 24 ноябряФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Ельцин Центре пройдет фестиваль «Слова и музыка свободы – СМС». Мероприятие запланировано на 23-24 ноября.

- Основная идея фестиваля - собрать под одной крышей известных людей самых разных творческих профессий. В этом году тема фестиваля - свобода творчества и самореализация художника, - отметили в пресс-службе Ельцин Центра.

В эти дни пройдет разговорный марафон «Свобода творчества как образ жизни». Спикерами на нем станут телеведущий Владимир Познер, писатели Дмитрий Быков и Людмила Улицкая, кинокритик Антон Долин, художник Тимофей Радя, музыкальный критик Михаил Козырев, музыкант Вася Обломов и много других.

Музыкальное настроение будут поддерживать группы «АукцЫон», «БРАВО», Animal Джazz, ic3peak, «Альянс», «Пасош» и Eighteen.

Фестиваль будет проходить на четырёх площадках Ельцин Центра: в атриуме разместится основная сцена, где будут проходить лекции и вечерние концерты, в киноконцертном зале пойдут лекции и кинопоказы, в клубе CENTER - дискуссионные панели и выступления молодых артистов. Всего гостей фестиваля ждёт более 50 часов уникального и интереснейшего контента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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