Студент УрФУ принял «Кибервызов» и отправится в сочинский «Сириус»

7 Авг. 14:06 2019-08-07T14:06:40+03:00

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Подведены итоги всероссийского соревнования по информационной безопасности «Кибервызов: Новый уровень», которое проводилось среди студентов 1–4 курсов российских вузов. Владимир Черепанов, студент матмеха УрФУ (направление — фундаментальная информатика и ИТ) и участник команды «Хакердом», вошел в список победителей, заняв III место в общем рейтинге.

В соревновании принял участие 2 381 студент из 269 городов России. Из 415 участников, решивших хотя бы одну задачу, до финала дошли 60 человек. По окончании онлайн-соревнования студенты, набравшие наибольшее количество баллов, прошли собеседование с экспертами «Ростелеком-Солар». По его итогам были определены 40 призеров, которые поедут осенью этого года в Образовательный центр «Сириус» в Сочи на обучающую программу по кибербезопасности.

Соревнование по информационной безопасности длилось ровно сутки, в течение которых студенты решали задачи по компьютерной криминалистике, криптографии, реверс-инжинирингу и веб-безопасности. Ключевой темой заданий стала защита автоматизированной системы управления технологическим процессом (АСУ ТП).

- Я не в первый раз принимаю участие в подобных соревнованиях, чаще с командой, но иногда и в одиночку. Задания были на разные темы, связанные с безопасностью и защитой информации. Например, нужно было взломать некоторую систему (подготовленную организаторами) и получить секретную информацию, недоступную извне. В других заданиях выдавали копию оперативной памяти компьютера, где нужно было найти «следы», оставленные хакером. Я не успел посмотреть все задачи, но большую часть из тех, которые смотрел, удалось решить. Я удивился, увидев себя настолько высоко в рейтинге. Это стало неожиданностью, потому что за целые сутки соревнования я уделил ему всего несколько часов, — рассказал Владимир Черепанов, студент, перешедший на 4 курс УрФУ.

В число победителей соревнования вошли две девушки, 15 студентов, включенных в «Ресурс об одаренных детях», один студент имеет статус получателя гранта Президента РФ.

Студенты отметили высокий уровень сложности задач, а также рассказали, что участие в соревновании «Ростелекома» дает им возможность понять уровень подготовки, увидеть новые точки приложения сил и попасть на новые образовательные программы, которые проводят ведущие компании отрасли.

Тематическая программа по информационной безопасности, которая пройдет в «Сириусе», будет включать теоретическую и практическую подготовку в сферах обеспечения кибербезопасности автоматизированных систем, уязвимости веб-приложений, вирусологии, реверс-инжиниринга и форензики. Лекции будут читать ведущие эксперты отрасли информационной безопасности и сотрудники «Ростелеком-Солар», которые представят реальные кейсы, связанные с вопросами защиты корпоративной и банковской инфраструктур, расскажут о правовых аспектах обеспечения информационной безопасности, поделятся лучшими практиками выявления, анализа и расследования кибератак.

Список победителей соревнования и участников программы в Образовательном центре «Сириус» опубликован на сайте https://cyberchallenge.rt.ru/results.

ИСТОЧНИК KP.RU