2019-08-07T14:47:16+03:00
Общество

На Урале оштрафовали компанию, из-за водителя которой в аварии погибли три человека

Она должна заплатить полмиллиона рублей
Алина СУРИНА
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.
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Прокуратура Свердловской области на 445 тысяч рублей оштрафовала компанию, водитель которой спровоцировал аварию у подножия горы Конжаковский камень. Напомним, их бензовозом управлял нетрезвый мужчина, который опрокинул машину. В результате погибли три человека, еще семь - пострадали.

Штраф назначили за не соблюдение правил проведения предрейсовых и послерейсовых медосмотров водителей и контроля технического состояния автомобилей.

- Водитель автоцистерны «Урал-375» трудоустроен в ООО «Дуниты Северного Урала». Эта организация обслуживает данный участок дороги и добывает здесь дунит. Организация осуществляет перевозку грузов с нарушением профессиональных и квалификационных требований, предъявляемых к работникам, - прокомментировали в Пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Также СК продолжает расследовать уголовное дело в отношении водителя о нарушении правил ПДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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