На Урале оштрафовали компанию, из-за водителя которой в аварии погибли три человека
Прокуратура Свердловской области на 445 тысяч рублей оштрафовала компанию, водитель которой спровоцировал аварию у подножия горы Конжаковский камень. Напомним, их бензовозом управлял нетрезвый мужчина, который опрокинул машину. В результате погибли три человека, еще семь - пострадали.
Штраф назначили за не соблюдение правил проведения предрейсовых и послерейсовых медосмотров водителей и контроля технического состояния автомобилей.
- Водитель автоцистерны «Урал-375» трудоустроен в ООО «Дуниты Северного Урала». Эта организация обслуживает данный участок дороги и добывает здесь дунит. Организация осуществляет перевозку грузов с нарушением профессиональных и квалификационных требований, предъявляемых к работникам, - прокомментировали в Пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Также СК продолжает расследовать уголовное дело в отношении водителя о нарушении правил ПДД.
ИСТОЧНИК KP.RU