Кредитный портфель ВТБ в Свердловской области превысил 175 млрд рублей

СЕГОДНЯ 13:22 2019-08-07T13:22:16+03:00

В первом полугодии финансовые инструменты были востребованы как среди населения, так и бизнес-сообщества

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По итогам шести месяцев 2019 года кредитный портфель объединенного бизнеса ВТБ в Свердловской области вырос на 15% и достиг 176,5 млрд рублей. Портфель привлеченных средств физических и юридических лиц в регионе составил 106,3 млрд рублей (+14% за полгода).

Розничный кредитный портфель увеличился на 12% и составил 98,4 млрд рублей. Наибольшая доля приходится на ипотечные кредиты — 50,2 млрд рублей (+15% за полгода). Портфель кредитов наличными превысил 41,7 млрд рублей (+10%), автокредитов – 2,8 млрд рублей. Значительный рост за январь-июнь показал портфель привлеченных средств частных клиентов, достигший 75,9 млрд рублей (+32%).

За шесть месяцев 2019 года ВТБ выдал жителям региона свыше 21,2 млрд рублей заемных средств, что на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Драйвером роста осталась ипотека, продажи которой выросли на 19% и достигли 9,3 млрд рублей, а также кредиты наличными — за полугодие свердловчане оформили их в ВТБ на сумму 11,2 млрд рублей (+5%).

Корпоративный кредитный портфель ВТБ в Свердловской области на 1 июля 2019 года достиг 78,1 млрд рублей, увеличившись с начала года на 18%. Среди отраслей, где наблюдается устойчивый спрос на финансирование — торговля, строительство, металлургия. Объем привлеченных средств юридических лиц на отчетную дату составил 30,4 млрд рублей. Число активных корпоративных клиентов ВТБ в регионе насчитывает 9,5 тыс. предприятий.

Кредитный портфель малого и среднего бизнеса по итогам первого полугодия составил более 22 млрд рублей (+5%). Объем кредитных соглашений, заключенных в рамках госпрограмм, превысил 3 млрд рублей (+12%). Также у предприятий МСП были востребованы гарантии — их портфель в этом сегменте за полгода увеличился на 26%, до 6,4 млрд рублей.

Управляющий ВТБ в Свердловской области Алексей Долгов отметил:

- В первом полугодии финансовые инструменты были востребованы как среди населения, так и бизнес-сообщества. На фоне стабилизации темпов рыночного роста ВТБ увеличил динамику выдач, заключил ряд крупных сделок и нарастил долю присутствия в регионе. Мы продолжим совершенствовать продуктовую линейку и сервис для наших уральских клиентов в рамках стратегических задач банка.

ИСТОЧНИК KP.RU