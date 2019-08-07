2019-08-07T12:48:56+03:00
Общество

В Каменске-Уральском пенсионерка отсудила 150 тысяч у коммунальщиков за глыбу льда, упавшую на голову

После происшествия она попала в больницу с переломом костей черепа
Данил СВЕЧКОВ
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Происшествие случилось в марте. Фото: ku66.ruПроисшествие случилось в марте. Фото: ku66.ru
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В Каменске-Уральском служители Фемиды разбирались в иске 83-летней женщины к управляющей компании. Пенсионерка обратилась в суд после того, как ей на голову с крыши дома на улице Алюминиевая упала ледяная глыба. Происшествие случилось в марте, сообщает портал ku66.ru.

– На излечении после травмирования женщина провела десять дней, – сообщают журналисты. – Медики установили, что пострадавшая получила черепно-мозговую травму, перелом височной и теменной кости черепа слева, ушиб головного мозга легкой степени, ушибленную рану теменной области, контузионную ангиопатию сетчатки глаза.

Коммунальщики уверяли в суде, что снег в дни происшествия был счищен с крыши, однако пострадавшая нашла свидетельницу, которая подтвердила, что глыба льда действительно обрушилась на голову женщины с крыши. В итоге суд взыскал с управляющей компании 150 тысяч рублей компенсации в пользу пострадавшей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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