В Каменске-Уральском пенсионерка отсудила 150 тысяч у коммунальщиков за глыбу льда, упавшую на голову
В Каменске-Уральском служители Фемиды разбирались в иске 83-летней женщины к управляющей компании. Пенсионерка обратилась в суд после того, как ей на голову с крыши дома на улице Алюминиевая упала ледяная глыба. Происшествие случилось в марте, сообщает портал ku66.ru.
– На излечении после травмирования женщина провела десять дней, – сообщают журналисты. – Медики установили, что пострадавшая получила черепно-мозговую травму, перелом височной и теменной кости черепа слева, ушиб головного мозга легкой степени, ушибленную рану теменной области, контузионную ангиопатию сетчатки глаза.
Коммунальщики уверяли в суде, что снег в дни происшествия был счищен с крыши, однако пострадавшая нашла свидетельницу, которая подтвердила, что глыба льда действительно обрушилась на голову женщины с крыши. В итоге суд взыскал с управляющей компании 150 тысяч рублей компенсации в пользу пострадавшей.
ИСТОЧНИК KP.RU