2019-08-07T12:15:39+03:00
Общество

Глава Магаданской области Сергей Носов раскритиковал чиновников после того, как самолет из Екатеринбурга не смог приземлиться

Судно отправили на запасной аэродром
Данил СВЕЧКОВ
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Судно из столицы Урала не единственное, которое направили на запасной аэродром.Судно из столицы Урала не единственное, которое направили на запасной аэродром.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Правительство Магаданской области разбирается с ситуацией вокруг местного международного аэропорта «Сокол». Как сообщает MagadanMedia.ru, 6 августа из-за ремонта самолеты, направлявшиеся в Магадан, были перенаправлены на запасные аэродромы. Среди них было и одно судно из Екатеринбурга. Совещание по этому поводу накануне провел экс-мэр Нижнего Тагила, а ныне губернатор Магаданской области Сергей Носов.

– Вчера Магаданская область дрогнула. Все самолеты развернули на запасные аэропорты, – цитируют Сергея Носова журналисты. – В Якутске самолет из Екатеринбурга не стал ждать, не понятно как будут добираться люди – 84 на прилет и 65 человек на вылет из Магадана пострадали. С Камчатки два раза людей запускали в самолет и вновь выпускали. Решение принимает командир корабля. Возможности для посадки в аэропорту ухудшились примерно в восемь раз.Что у нас происходит? Я буду вести отчет и разбираться, почему жители Магаданской области стали заложниками этой ситуации! Бардак устраивать и издеваться над жителями я не позволю!

Отмечается, что ситуация связана также с заменой оборудования, принимающего полеты. Оно заработает лишь в октябре, а до той поры, скорее всего, при плохой погоде самолеты будут направляться на запасные аэродромы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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