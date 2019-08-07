На Урале жители остались без холодной и горячей воды
Подачу временно перекрыли из-за утечки
Подачу холодной воды временно перекрыли из-за утечки, об этом жителей предупредили заранееФото: Алексей БУЛАТОВ
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В коттеджном поселке Мартюш под Каменск-Уральском люди уже третий день живут без холодной воды, сообщает ku66.
- Горячая вода напрямую зависит от подачи холодной, а холодной нет! Мы обращаемся в администрацию Каменского района, в «Водоканал», но решения вопроса нет, - сообщает местная жительница Ольга.
В пресс-службе «Водоканала» объясняют, что предупреждение об отключении было плановым, местных жителей оповестили еще 30 июля. Подача холодной воды приостановлена в связи с утечкой на трубопроводе на улице Южная. До какого числа продолжатся ремонтные работы, пока неизвестно.
ИСТОЧНИК KP.RU