На Урале жители остались без холодной и горячей воды

СЕГОДНЯ 12:04 2019-08-07T12:04:11+03:00

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В коттеджном поселке Мартюш под Каменск-Уральском люди уже третий день живут без холодной воды, сообщает ku66.

- Горячая вода напрямую зависит от подачи холодной, а холодной нет! Мы обращаемся в администрацию Каменского района, в «Водоканал», но решения вопроса нет, - сообщает местная жительница Ольга.

В пресс-службе «Водоканала» объясняют, что предупреждение об отключении было плановым, местных жителей оповестили еще 30 июля. Подача холодной воды приостановлена в связи с утечкой на трубопроводе на улице Южная. До какого числа продолжатся ремонтные работы, пока неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU