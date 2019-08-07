В Екатеринбурге ввели реверсивное движение на выезде к Полевскому тракту

СЕГОДНЯ 11:36 2019-08-07T11:37:47+03:00

Часть дороги будет перекрываться по ночам и открываться утром

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На Вторчетрмете будут ремонтировать железнодорожный мост на улицах Селькоровская – Окружная.

- В связи с этим временно будет перекрыта одна полоса по Селькоровской непосредственно под самим мостом. Но ограничения будут действовать только ночью, - сообщили на заводе керамических изделий, который обслуживает данный участок дороги.

Фото: Яндекс.Карты

Реверсивное движение будет действовать 9, 10, 16, 17, 23 и 24 августа с 20:00 до 8:00, и 11, 18 и 25 августа – с 20:00 до 6:00. Дорога, которая проходит под мостом, один из основных выездов на Полевской тракт.

Напомним, что недавно мэрия огласила список дорожных участков, которые временно перекроют из-за ремонта теплосетей. А в это воскресенье, 11 августа, из-за марафона «Европа – Азия» перекроют почти весь центр.

ИСТОЧНИК KP.RU