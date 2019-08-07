В Екатеринбурге в сквере у Драмтеатра появились гигантские театральные маски и кресла из растений

СЕГОДНЯ 11:12 2019-08-07T11:13:10+03:00

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В сквере у Драмтеатра появились театральные маски и гигантские кресла из растений. Монументальные метровые конструкции возводятся ко Дню города и будут представлены жителям вместо традиционного праздника цветов.

- Официально открыть арт-объекты мы планируем 10 августа. Каждый желающий может оставить свой автограф на горшочке с цветами, изнутри увидеть и принять участие в озеленении сцены, а также получить фото на память, - рассказала один из организаторов Ольга Медведева.

Фото: Ольга Медведева

Фото: Ольга Медведева

Среди объектов в скором времени уже можно увидеть 11-метровый стул с липами и рябинами, 4-метровые маски и гримерное зеркало, созданное из 300 контейнеров с гортензиями. Организаторы отмечают, что все эти сцены являются частью городского фестиваля «Магия театра».

ИСТОЧНИК KP.RU