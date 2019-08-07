Миллиардер Дмитрий Пумпянский стал почетным гражданином Екатеринбурга

СЕГОДНЯ 11:04 2019-08-07T12:20:11+03:00

У него уже есть звание почетного гражданина Свердловской области

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Президент «Группы Синара» Дмитрий Пумпянский стал почетным гражданином Екатеринбурга. Такое решение приняла сегодня специальная комиссия. Для голосования на получение звания были представлены 21 кандидат. Заседание комиссии провел глава города Александр Высокинский.

- В ходе рейтингового голосования звания удостоился Дмитрий Пумпянский, на завершающем туре голосования за него было отдано 10 голосов, 6 голосов набрал Константин Грюнберг, - рассказали в пресс-службе администрации города.

Дмитрий Александрович Пумпянский известен как российский предприниматель, меценат, мажоритарный акционер, председатель совета директоров Трубной металлургической компании, владелец и президент АО «Группа Синара». Ранее он попал в ТОП-50 богатейших предпринимателей России. Forbes оценил его состояние в 2,2 миллиарда долларов.

Торжественный прием Почетных граждан уральской столицы пройдет в Администрации Екатеринбурга в преддверии Дня города на следующей неделе. На приеме Дмитрию Пумпянскому вручат официальные атрибуты «Почетного гражданина Екатеринбурга» - диплом, ленту, знак отличия и удостоверение.

Кстати, ранее он получил звание почетного гражданина региона.

ИСТОЧНИК KP.RU