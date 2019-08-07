2019-08-07T12:40:26+03:00
Общество

«Ласковый май» и танцы экскаваторов: что ожидает гостей на Дне строителя в Екатеринбурге

Предполагается, что на праздник придут 50 тысяч гостей
Мария Трапезникова
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Фото: представлено организаторами праздникаФото: представлено организаторами праздника
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В ЦПКиО им. Маяковского 10 августа пройдет День строителя. Хэдлайнерами праздника станет культовая группа 80-х и 90-х годов «Ласковый май». В мэрии ожидают, что на праздник придут 50 тысяч человек.

- Уже у входа в парк гостей традиционно встретит строительная техника – гусеничные и колесные экскаваторы, погрузчики, грейдер, автокраны, генераторы. Праздничное настроение публике будет задавать один из давних друзей Дня строителя – оркестр «Уралбэнд» под управлением Александра Павлова, - рассказали в пресс-службе администрации города.

А руководитель рабочей группы оргкомитета праздника Вера Белоус отмечает, что гостей ожидают бесплатные аттракционы и 5 тысяч порций полевой каши.

Помимо этого, гости праздника смогут полюбоваться на состязания крановщиков и на танцы эскалаторов. На центральной аллее парка поставят трон из сериала «Игра престолов», сделанный из оконных конструкций, и комнату с дверями в иные миры – «Корпорации монстров» и «Алисы в Стране чудес».

На главной сцене выступит музыкальная группа «Ласковый май», которая исполнит все свои основные хиты – песни «Белые розы», «Седая ночь», «Розовый вечер» и другие. Завершится праздник в 22:00 большим салютом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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