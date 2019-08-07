2019-08-07T10:31:35+03:00
Экономика

УБРиР помогает подготовить ребенка к школе и заработать на этом

Кэшбэк на школьные товары по карте «Максимум составит 10%
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Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) с 1 августа 2019 года меняет перечень сезонных категорий товаров, за покупку которых по карте «Максимум» начисляется 10%-ый кэшбэк.

Таким образом, расплачиваясь картой в салонах сотовой связи, зоомагазинах, магазинах детской одежды и обуви, а так же покупая цветы, канцелярские товары и книги, клиенты получают максимальную выгоду — кэшбэк 10%. По всем остальным покупкам банк начисляет безлимитный кэшбэк 1%.

– По нашей статистике, больше половины держателей карт «Максимум» активно совершают покупки в сезонных категориях, которые мы меняем каждые три месяца. С января по июнь 2019 года банк выплатил клиентам в качестве вознаграждения более 25 млн рублей кэшбэка, — прокомментировал директор по маркетингу УБРиР Алексей Мерзляков. — Новые категории будут особенно актуальны к 1 сентября, чтобы подготовить детей к школьным будням. Покупая учебники, «канцелярку» и цветы, родители смогут неплохо заработать на своих тратах.

Напомним, что еще одним существенным преимуществом карты «Максимум» является начисление процента на остаток. Если на карте находится от 20 тыс. до 350 тыс. рублей, банк начисляет на них проценты ежемесячно из расчета 6,5% годовых, при условии, что в месяц по карте траты были более 12 тыс. рублей, и 4,75% – если менее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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