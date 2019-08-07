Житель Екатеринбурга «с рук» купил машину, которая оказалась в залоге

СЕГОДНЯ 10:42 2019-08-07T10:42:23+03:00

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Житель Екатеринбурга купил «с рук» машину марки Range Rover. Тогда еще он не знал, что бывший владелец автомобиля, использовал его как залог, чтобы взять в кредит крупную сумму. Раскрылся преступный замысел недобросовестного продавца, когда приставы пришли забирать машину у нового владельца.

О том, что автомобиль в залоге, владелец узнал от судебных приставов Фото: Пресс-служба УФССП России по Свердловской области

- Были проведены разыскные мероприятия и Range Rover нашли. Когда же судебные приставы пришли арестовывать автомобиль, новый владелец отказывался отдать автомобиль представителям закона и взыскателю – банку. После разъяснений, что машина залоговая, владелец все-таки сдался, машина передана банку, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Свердловской области.

Напомним, недавно судебные приставы Екатеринбурга в ходе рейда по должникам посетили элитный жилой комплекс, расположенный на улице Радищева. Один из жителей сразу оплатил долг в 350 тысяч рублей через сайт «Госуслуги».

ИСТОЧНИК KP.RU