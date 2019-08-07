2019-08-07T10:10:16+03:00
Общество

«Сансара» и Миша Козырев: на Плотинке пройдет фестиваль, посвященный Уралу

На нем можно будет поближе познакомиться с местным творчеством
Мария Трапезникова
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Хэдлайнерами фестиваля станут группа "Сансара" и музыкальный критики Михаил КозыревХэдлайнерами фестиваля станут группа "Сансара" и музыкальный критики Михаил КозыревФото: Алексей БУЛАТОВ
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На Плотинке 7 сентября пройдет фестиваль «Ура! Урал!», на котором можно будет поближе познакомиться с региональным творчеством. Цель фестиваля – рассказать и показать все самое интересное, что создано в области.

- Гости мероприятия смогут послушать уральскую музыку, окунуться в историю и культуру Урала, а также познакомится с людьми, которые ежедневно вносят вклад в развитие региона. Это будет событие с уральским характером, - рассказала один из организаторов фестиваля Екатерина Доник.

На главной сцене сыграют уже культовые уральские музыкальные коллективы – группа «Сансара» и EK-Playaz, а также группы: Patrick Cash, «Сова», «Иордань», Malibu DJ’s Party и другие. Для гостей мероприятия под открытым небом установят фуд-траки, также будут организованы детские и взрослые развлекательные зоны.

Фестиваль пройдет 7 сентября в Уральском центре развития дизайна с 12:00 до 21:00. Вход на мероприятие свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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