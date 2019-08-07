2019-08-07T09:44:17+03:00
Общество

Берегите детей:на Урал пришли вирусные инфекции

Почти все заболевшие - малыши
Мария Трапезникова
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Больше всего заболевших - дети до 17 летБольше всего заболевших - дети до 17 летФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Свердловской области наступил пик заболеваний энтеровирусными инфекциями (ЭВИ). Об этом рассказали в Роспотребнадзоре.

В период с 1 июля по 4 августа, по предварительным данным, в области зарегистрировано 193 случая ЭВИ. В том числе – 19 вирусного менингита. Большинство заболевших – дети до 17 лет (87%). Почти все они – жители Екатеринбурга.

- В 2019 году эпидемиологи отмечают разрозненную заболеваемость ЭВИ. Общего фактора, повлиявшего на заболеваемость, не выявлено, - отметили в Роспотребнадзоре. – В анамнезе у 10 заболевших – отдых в Турции, у 2 – в Тунисе, у 8 – в различных регионах РФ.

Несмотря на то, что заболевания ЭВИ фиксируются круглогодично, самый пик приходится на летнее время – с июля по сентябрь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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