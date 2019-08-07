Берегите детей:на Урал пришли вирусные инфекции
В Свердловской области наступил пик заболеваний энтеровирусными инфекциями (ЭВИ). Об этом рассказали в Роспотребнадзоре.
В период с 1 июля по 4 августа, по предварительным данным, в области зарегистрировано 193 случая ЭВИ. В том числе – 19 вирусного менингита. Большинство заболевших – дети до 17 лет (87%). Почти все они – жители Екатеринбурга.
- В 2019 году эпидемиологи отмечают разрозненную заболеваемость ЭВИ. Общего фактора, повлиявшего на заболеваемость, не выявлено, - отметили в Роспотребнадзоре. – В анамнезе у 10 заболевших – отдых в Турции, у 2 – в Тунисе, у 8 – в различных регионах РФ.
Несмотря на то, что заболевания ЭВИ фиксируются круглогодично, самый пик приходится на летнее время – с июля по сентябрь.
ИСТОЧНИК KP.RU