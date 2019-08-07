На Урале мужчину отправили в тюрьму за неоднократное вождение в пьяном виде

СЕГОДНЯ 09:16 2019-08-07T09:16:08+03:00

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В Ирбите суд приговорил местного жителя к лишению свободы за вождение в нетрезвом виде. Его остановили в ноябре 2018 года, он отказался от проверки на состояние алкогольного опьянения. Его неоднократно судили за подобные проступки.

- В марте 2018 года за аналогичное преступление его приговорили к 400 часам обязательных работ и лишению прав на 3 года. В июне этого же года ему добавили еще 400 часов работ и лишили прав на 2 года и 10 месяцев, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Кроме того, в апреле 2019 года он привлекался за аналогичное преступление в Ирбите. Тогда суд назначил ему наказание в виде 10 месяцев лишения свободы и невозможностью управлять автомобилем 3 года.

Сейчас мужчину приговорили к 1 году и 7 месяцам колонии общего режима и лишением прав на 3 года.

ИСТОЧНИК KP.RU