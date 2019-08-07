«Воровали, подожгли автомобиль и завладели фермой»: жители Качканара три месяца терроризировали коллективный сад

СЕГОДНЯ 10:10 2019-08-07T10:10:29+03:00

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Жители коллективного сада №6 в Качканаре три месяца - с января по март 2018 года, страдали от действий трех преступников. Мужчины обворовали садоводов более чем на 42 тысячи рублей. На этом преступная деятельность качканарцев не закончилась.

- Кушнеров, Болатов по инициативе Люфинга и за денежное вознаграждение в размере 2-х тысяч рублей подожгли автомобиль местной предпринимательницы, стоимостью 50 тысяч рублей. Кроме того, в одном из кафе Люфинг и Кушнеров под угрозой применения насилия вынудили местного предпринимателя подписать фиктивный договор займа на сумму надуманного долга в размере 800 тысяч рублей и акт приема-передачи фермы, стоимостью 540 тысяч рублей, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Сначала Качканарский городской суд приговорил злоумышленников к условным срокам с испытательным периодом и возложением определенных обязанностей. Прокуратура обжаловала наказание в вышестоящем суде. После этого Болатова приговорили к 3 годам 6 месяцам, Кушнерову 4 годам 1 месяцу и Люфингу 4 годам и 8 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU