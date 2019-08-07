Полиция не нашла признаков порнографии в клипе юной блогерши из Краснотурьинска

СЕГОДНЯ 09:04 2019-08-07T10:00:07+03:00

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Полиция Краснотурьинска отказала в возбуждении уголовного дела по статье «Незаконное изготовление и оборот порнографических материалов или предметов» после проверки клипа с участием юной блогерши. Информация об этом содержится в официальном ответе местного ОВД (имеется в распоряжении редакции – прим.ред.).

- В возбуждении уголовного дела по статье 241.1 УК РФ отказать на основании п.2 ч.1 ст. 24 УПК РФ (за отсутствием состава преступления, - говорится в документе.

Так же инспектор ПДН отметил,что в клипе девочка была одета в корректирующее белье и кружевной топ, а этот фрагмент занимает в видео не более 3 секунд. Примечательно, что проверка была проведена по просьбе родителей несовершеннолетней.

Фото: скриншот видео

ИСТОЧНИК KP.RU