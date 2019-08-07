2019-08-07T08:24:25+03:00
Общество

В Екатеринбурге задержали мужчину, который выращивал дома коноплю

Он сказал, что использует ее только для личного пользования
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба УМВД России по Свердловской областиФото: пресс-служба УМВД России по Свердловской области
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В Екатеринбурге сотрудники полиции в Верх-Исетском районе задержали 33-летнего мужчину, который выращивал дома коноплю.

- При личном досмотре у задержанного был обнаружен и изъят полимерный пакет с порошкообразным веществом. После чего, полицейские осмотрели квартиру, которую снимал задержанный, - сообщили в пресс-службе УМВ России по Свердловской области. – В ходе осмотра жилища были обнаружены две картонные коробки, на дне которых были выложены части растений, напоминающие листья каннабиса, сами растения в шести горшках, помещенные в специальную камеру для выращивания.

Фото: пресс-служба УМВД России по Свердловской области

Фото: пресс-служба УМВД России по Свердловской области

На экспертизе выяснилось, что растения оказались кустами конопли. Сам мужчина рассказал, что наркотики он употребляет уже несколько лет. Сейчас ему грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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