В Екатеринбурге задержали мужчину, который выращивал дома коноплю

СЕГОДНЯ 08:24 2019-08-07T08:24:25+03:00

Он сказал, что использует ее только для личного пользования

Изменить размер текста: A A

В Екатеринбурге сотрудники полиции в Верх-Исетском районе задержали 33-летнего мужчину, который выращивал дома коноплю.

- При личном досмотре у задержанного был обнаружен и изъят полимерный пакет с порошкообразным веществом. После чего, полицейские осмотрели квартиру, которую снимал задержанный, - сообщили в пресс-службе УМВ России по Свердловской области. – В ходе осмотра жилища были обнаружены две картонные коробки, на дне которых были выложены части растений, напоминающие листья каннабиса, сами растения в шести горшках, помещенные в специальную камеру для выращивания.

Фото: пресс-служба УМВД России по Свердловской области

На экспертизе выяснилось, что растения оказались кустами конопли. Сам мужчина рассказал, что наркотики он употребляет уже несколько лет. Сейчас ему грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU