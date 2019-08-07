Более 800 человек приняли участие в благотворительном забеге «Достигая цели!» в Екатеринбурге

СЕГОДНЯ 07:53 2019-08-07T07:53:13+03:00

Во время фестиваля было собрано более 901 тыс. рублей, все средства направлены в благотворительный фонд «Дети России». Фото: Руслан КАЗАКОВ

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В благотворительном забеге «Достигая цели!», который состоялся в Екатеринбурге в честь Дня железнодорожника, приняли участие более 800 человек. 4 августа в ЦПКиО им. Маяковского на старт вышли не только работники подразделений ОАО «РЖД», СвЖД и члены их семей, но и просто желающие поддержать благородную инициативу (все стартовые взносы направляются на помощь детям с тяжелыми заболеваниями).

Первыми стартовали участники, которые должны были преодолеть расстояние в 5 км, а самым массовым стал забег на 1520 м (дистанция, символизирующая ширину железнодорожной колеи в России, 1520 мм). В составе авангардной группы преодолел 1520 м и начальник СвЖД Иван Колесников. Дистанцию 500 м бежали и взрослые, и дети 6-11 лет. На финише все участники получили памятные медали.

Для гостей праздника была предусмотрена возможность поучаствовать в благотворительной акции, не выходя на дистанцию: 4 августа на территории ЦПКиО им. Маяковского были установлены специальные сферы для сбора добровольных пожертвований. Отправить средства можно было и через сайт забега. Всего в границах СвЖД во время подготовки и проведения фестиваля «Достигая цели!» в этом году было собрано более 901 тыс. рублей, они направлены в благотворительный фонд «Дети России».

На эти деньги будут приобретены кресла-коляски для 4-летнего Мирослава и 14-летней Ани, специальный корсет для 15-летней Василисы, слуховые аппараты для 8-летнего Димы, техника для восстановления двигательных навыков для 12-летней Марии, вертикализаторы для 7-летней Ирины и двухлетних Софии и Вероники.

Напомним, работники стальных магистралей отмечают День железнодорожника благотворительными забегами начиная с 2016 года. 4 августа спортивно-музыкальные фестивали «Достигая цели!» прошли по всей стране.

ИСТОЧНИК KP.RU