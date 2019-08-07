2019-08-07T08:25:37+03:00
Общество

На Урале разработали новое лекарство против рака простаты с метастазами в костях

Оно позволяет снизить дозировку обезболивающих
Мария Трапезникова
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Препарат разработан в рамках национального проекта "Здравоохранение"Препарат разработан в рамках национального проекта "Здравоохранение"Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Свердловском онкодиспенсере появился лекарственный радиофармпрепарат Радия хлорид для лечения рака простаты с метастазами в костях. Препарат разработан в рамках национального проекта «Здравоохранение».

- Опасность состоит в том, что при этом виде опухоли развиваются метастазы в костях, которые, как правило, вызывают сильный болевой синдром, - отметил заведующий отделением радионуклидной диагностики учреждения здравоохранения Андрей Гриб. – Химический состав этот препарата позволяет лекарству активно накапливаться именно в костных метастазах, практически минуя здоровые клетки и значительно уменьшая боль.

Лекарство позволяет снизить дозировку обезболивающих, а в некоторых случаях вообще отказаться от них. Препарат способствует профилактике переломов костей и позвонков, которые являются частым осложнением заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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