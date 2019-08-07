В Екатеринбурге приставы заставили компанию выплатить сотрудникам зарплату в 11 миллионов рублей
Жалобу подали больше 600 сотрудников
Приставы заставили компанию выплатить своим работникам зарплату на сумму выше 11 миллионов рублейФото: Алексей БУЛАТОВ
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Свердловские приставы взыскали с энергетической компании, которая длительный период не выдала своим сотрудникам зарплату, больше 11 миллионов рублей. На непорядочность начальства пожаловались 632 сотрудника.
- В ходе исполнительного производства было установлено, что на расчетном счете должника денежные средства отсутствуют. Недвижимого имущества за ним также не было зарегистрировано, - сообщи в пресс службе УФССП России по Свердловской области.
Однако после принудительного взыскания, работники получили свою зарплату.
ИСТОЧНИК KP.RU