В Екатеринбурге приставы заставили компанию выплатить сотрудникам зарплату в 11 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 07:23 2019-08-07T07:23:26+03:00

Приставы заставили компанию выплатить своим работникам зарплату на сумму выше 11 миллионов рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Свердловские приставы взыскали с энергетической компании, которая длительный период не выдала своим сотрудникам зарплату, больше 11 миллионов рублей. На непорядочность начальства пожаловались 632 сотрудника.

- В ходе исполнительного производства было установлено, что на расчетном счете должника денежные средства отсутствуют. Недвижимого имущества за ним также не было зарегистрировано, - сообщи в пресс службе УФССП России по Свердловской области.

Однако после принудительного взыскания, работники получили свою зарплату.

ИСТОЧНИК KP.RU