На Урале здание больницы отремонтируют только после вмешательства прокуратуры

СЕГОДНЯ 07:12 2019-08-07T07:12:49+03:00

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В Нижнем Тагиле в медико-санитарной части при ИК-16 проведут капитальный ремонт только после вмешательства прокуратуры.

- После проверки выяснилось, что кровля здания находится в аварийном состоянии, частично обрушен потолок, в кабинетах прогнило половое покрытие, а на стенах здания имеются трещины, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. – Все это является небезопасным для медперсонала и осужденных.

Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области

После обращения прокурора в суд, нарушения были устранены, а медчасти провели капитальный ремонт.

ИСТОЧНИК KP.RU