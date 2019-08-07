2019-08-07T07:12:49+03:00
Общество

На Урале здание больницы отремонтируют только после вмешательства прокуратуры

Кое-где был обрушен потолок и прогнил пол
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской областиФото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области
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В Нижнем Тагиле в медико-санитарной части при ИК-16 проведут капитальный ремонт только после вмешательства прокуратуры.

- После проверки выяснилось, что кровля здания находится в аварийном состоянии, частично обрушен потолок, в кабинетах прогнило половое покрытие, а на стенах здания имеются трещины, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. – Все это является небезопасным для медперсонала и осужденных.

Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области

Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области

После обращения прокурора в суд, нарушения были устранены, а медчасти провели капитальный ремонт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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