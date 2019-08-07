На Урале здание больницы отремонтируют только после вмешательства прокуратуры
Кое-где был обрушен потолок и прогнил пол
Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области
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В Нижнем Тагиле в медико-санитарной части при ИК-16 проведут капитальный ремонт только после вмешательства прокуратуры.
- После проверки выяснилось, что кровля здания находится в аварийном состоянии, частично обрушен потолок, в кабинетах прогнило половое покрытие, а на стенах здания имеются трещины, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. – Все это является небезопасным для медперсонала и осужденных.
Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области
После обращения прокурора в суд, нарушения были устранены, а медчасти провели капитальный ремонт.
ИСТОЧНИК KP.RU