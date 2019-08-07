2019-08-07T06:59:06+03:00
Общество

В Екатеринбурге к 2020 году установят 202 новых лифта

Будут заменять только те, которым исполнилось 25 лет
Мария Трапезникова
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На 79 объектах уже ведутся работы по заменеНа 79 объектах уже ведутся работы по заменеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге до конца 2019 года в 52 многоквартирных домах установят 202 новых лифта. Об этом рассказали в администрации города. Работы пройдут в рамках муниципальной программы по замене подъемников, отработавших свой срок (25 лет).

- Работы выполняются за счет средств областного и городского бюджетов, а также средств собственников помещений многоквартирных домов (в размере не менее 15% от общей стоимости работ), - рассказали в пресс-службе мэрии. – По всем 202 лифтам проведены конкурсы по отбору подрядных организаций, на 70 объектах уже идут работы.

В 2020 году планируется заменить 196 лифтов, а в 2020 – 643. Напомним, что на выполнение работ в этом году выделено свыше 435 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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