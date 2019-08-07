В Екатеринбурге сошли с рельсов 5 вагонов грузового поезда
На перегоне Ильмовка-Ревда вчера вечером, около 21:10, с рельсов сошли пять вагонов грузового поезда. Из-за аварии оказался нарушен габарит соседнего пути и, по предварительной информации, повреждена контактная сеть.
- Пострадавших и угрозы экологической безопасности нет. Обстоятельства происшествия уточняются, - сообщили на Свердловской железной дороге. – К месту схода направлены восстановительные поезда станций Екатеринбург и Кузино.
Фото: Инцидент Первоуральск
Фото: Инцидент Первоуральск
На время восстановительных работ пассажирские поезда будут следовать измененным маршрутом через станцию Кузино.
Под Екатеринбургом с рельсов сошли 5 вагонов грузового поезда.Видео: "Инцидент Екатеринбург"
ИСТОЧНИК KP.RU