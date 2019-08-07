В Екатеринбурге сошли с рельсов 5 вагонов грузового поезда

СЕГОДНЯ 06:21 2019-08-07T08:32:36+03:00

Все остались живы, и никто не пострадал

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На перегоне Ильмовка-Ревда вчера вечером, около 21:10, с рельсов сошли пять вагонов грузового поезда. Из-за аварии оказался нарушен габарит соседнего пути и, по предварительной информации, повреждена контактная сеть.

- Пострадавших и угрозы экологической безопасности нет. Обстоятельства происшествия уточняются, - сообщили на Свердловской железной дороге. – К месту схода направлены восстановительные поезда станций Екатеринбург и Кузино.

Фото: Инцидент Первоуральск

Фото: Инцидент Первоуральск

На время восстановительных работ пассажирские поезда будут следовать измененным маршрутом через станцию Кузино.

Под Екатеринбургом с рельсов сошли 5 вагонов грузового поезда.Видео: "Инцидент Екатеринбург"

ИСТОЧНИК KP.RU