«Самый вкусный в мире»: певица Монеточка похвалила майонез из Екатеринбурга
Своим мнением исполнительница поделилась в Instagram
Фото: nstagram monetochkaliska
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Певица Монеточка из Екатеринбурга, она же 20-летняя Елизавета Гардымова, расхвалила продукцию ЕЖК. Своим мнением артистка поделилась в Instagram.
- Самый вкусный в мире майонез, - подчеркнула она в storiez.
«Самый вкусный в мире»: певица Монеточка похвалила майонез из Екатеринбурга.Видео:instagram monetochkaliska
Напомним, Монеточка вошла в ТОП-30 звезд отечественного шоу-бизнеса и спорта моложе 40 лет. Forbes оценил ее доходы за 2019 год в 800 000 долларов.
ИСТОЧНИК KP.RU