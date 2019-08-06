6 Авг. 19:37 2019-08-06T19:37:46+03:00

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Певица Монеточка из Екатеринбурга, она же 20-летняя Елизавета Гардымова, расхвалила продукцию ЕЖК. Своим мнением артистка поделилась в Instagram.

- Самый вкусный в мире майонез, - подчеркнула она в storiez.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/724458" frameborder="0"></iframe> «Самый вкусный в мире»: певица Монеточка похвалила майонез из Екатеринбурга.Видео:instagram monetochkaliska

Напомним, Монеточка вошла в ТОП-30 звезд отечественного шоу-бизнеса и спорта моложе 40 лет. Forbes оценил ее доходы за 2019 год в 800 000 долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU