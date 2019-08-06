«На лечение не хватит никаких российских зарплат»: екатеринбуржец организовал благотворительный концерт, чтобы помочь маме вылечиться от рака

6 Авг. 19:20 2019-08-06T19:48:23+03:00

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Журналист из Екатеринбурга Павел Пивоваров очень хочет помочь своей маме. Дело в том, что Гульсина Загафрановна уже два года лечится от рака.

– Мама на протяжении двух лет борется с заболеванием: оно настигло семью в октябре 2017 года. После этого она перенесла несколько операций. Сейчас онкология достигла третьей степени, состояние здоровья оставляет желать лучшего, – рассказывает Паша Пивоваров. – За все время семья потратила больше 2 миллионов рублей. На лечение рака не хватит никаких российских зарплат, поэтому я проведу серию благотворительных вечеров.

На концерте выступит Глеб Самойлов - младший (это сын Глеба Самойлова, бывший солист "Агаты Кристи"). А также: группа «Мэгги Кэссиди», солист «Доброй Ночи!» Антон Гуцал и другие уральские артисты. Мероприятие пройдет в баре NaPare 9 августа в 20:00. Вход платный: 200 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU