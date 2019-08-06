2019-08-06T18:58:53+03:00
Общество

В Екатеринбурге объявили конкурс на создания дизайна новых стел, которые установят на въездах в город

Победителей объявят 15 ноября
Маргарита МАХОНИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: tripadvisor.ruФото: tripadvisor.ru
Изменить размер текста:

Мэр Екатеринбурга Александр Высконский подписал постановление о проведении конкурса на разработку дизайна для стел, которые установят на въездах в город. Главный архитектор администрации Андрей Молоков пояснил, что создадут новые проекты к 300-летию Столицы Урала.

– Монументы установят около Кольцовского и Серовского трактах, а также дублере Сибирского, – рассказали в пресс-службе мэрии. – Также будут реконструировать конструкции на Новомосковском и Челябинском трактах.

Согласно техзаданию, дизайн должен «отражать культурно-исторические особенности города». Принять участие в конкурсе могут как индивидуальные художники, так и творческие коллективы.

– Соревнование пройдет в три этапа. Прием заявок откроется 9 августа 2019 года. Он закончится 26 числа того же месяца в 12:00, – добавили в мэрии. – Потом состоится квалифицированный отбор и финал. Победителей объявят 15 ноября 2019 года.

Заявки и портфолио можно направить на электронную почту: idea@ekadm.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Кредитный портфель ВТБ в Свердловской области превысил 175 млрд рублей
Новый комплекс фотовидеофиксации появится на трассе Екатеринбург - Пермь
В Каменске-Уральском пенсионерка отсудила 150 тысяч у коммунальщиков за глыбу льда, упавшую на голову
Глава Магаданской области Сергей Носов раскритиковал чиновников после того, как самолет из Екатеринбурга не смог приземлиться
На Урале жители остались без холодной и горячей воды
В Екатеринбурге ввели реверсивное движение на выезде к Полевскому тракту
В Екатеринбурге в сквере у Драмтеатра появились гигантские театральные маски и кресла из растений
Миллиардер Дмитрий Пумпянский стал почетным гражданином Екатеринбурга
«Ласковый май» и танцы экскаваторов: что ожидает гостей на Дне строителя в Екатеринбурге
Житель Екатеринбурга «с рук» купил машину, которая оказалась в залоге
УБРиР помогает подготовить ребенка к школе и заработать на этом
«Воровали, подожгли автомобиль и завладели фермой»: жители Качканара три месяца терроризировали коллективный сад
«Сансара» и Миша Козырев: на Плотинке пройдет фестиваль, посвященный Уралу
Берегите детей:на Урал пришли вирусные инфекции
На Урале мужчину отправили в тюрьму за неоднократное вождение в пьяном виде
Полиция не нашла признаков порнографии в клипе юной блогерши из Краснотурьинска
В Екатеринбурге задержали мужчину, который выращивал дома коноплю
Более 800 человек приняли участие в благотворительном забеге «Достигая цели!» в Екатеринбурге
На Урале разработали новое лекарство против рака простаты с метастазами в костях
В Екатеринбурге приставы заставили компанию выплатить сотрудникам зарплату в 11 миллионов рублей
На Урале здание больницы отремонтируют только после вмешательства прокуратуры
В Екатеринбурге к 2020 году установят 202 новых лифта