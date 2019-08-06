В Екатеринбурге объявили конкурс на создания дизайна новых стел, которые установят на въездах в город

6 Авг. 18:58 2019-08-06T18:58:53+03:00

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Мэр Екатеринбурга Александр Высконский подписал постановление о проведении конкурса на разработку дизайна для стел, которые установят на въездах в город. Главный архитектор администрации Андрей Молоков пояснил, что создадут новые проекты к 300-летию Столицы Урала.

– Монументы установят около Кольцовского и Серовского трактах, а также дублере Сибирского, – рассказали в пресс-службе мэрии. – Также будут реконструировать конструкции на Новомосковском и Челябинском трактах.

Согласно техзаданию, дизайн должен «отражать культурно-исторические особенности города». Принять участие в конкурсе могут как индивидуальные художники, так и творческие коллективы.

– Соревнование пройдет в три этапа. Прием заявок откроется 9 августа 2019 года. Он закончится 26 числа того же месяца в 12:00, – добавили в мэрии. – Потом состоится квалифицированный отбор и финал. Победителей объявят 15 ноября 2019 года.

Заявки и портфолио можно направить на электронную почту: idea@ekadm.ru

ИСТОЧНИК KP.RU