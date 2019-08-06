2019-08-06T17:11:32+03:00
Происшествия

«Насильно посадили в автомобиль и увезли в лес»: жители Урала, обознавшись, убили человека

Тело погибшего утопили в болоте
Маргарита МАХОНИНА
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Их приговорили к 12 и 14 годам в колониях строгого и особого режимовИх приговорили к 12 и 14 годам в колониях строгого и особого режимовФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге к 12 и 14 годам в колониях строгого и особого режимов приговорили двух работников автосервиса. По данным уголовного дела, осенью 2018 года они похитили, а затем убили человека.

– Они находились в кафе на улице Ленина в Березовском, когда увидели мимо проходящего мужчину – предпринимателя и владельца автомойки. Работники приняли его за обидчика, который ранее вместе с компанией молодых людей вступил в конфликт с осужденными, и избил их, – рассказал помощник руководителя СК Свердловской области Александр Шульга. – Они решили похитить его, чтобы узнать личности остальных участников драки. Насильно посадили его в автомобиль и увезли в лес, где избили.

При этом жертва говорила им, что произошла ошибка и его спутали с другим человеком. После этого пострадавшего отвезли в автосервис, который находится в Екатеринбурге на улице Фронтовых Бригад.

– Там мужчину избивали до тех пор, пока он не перестал подавать признаки жизни. После этого тело погибшего вывезли на болото, где утопили, – добавили в СК.

Следователи на месте преступления Фото: предоставлено помощником руководителя СК Александром Шульгой

Следователи на месте преступления Фото: предоставлено помощником руководителя СК Александром Шульгой

Во время расследования сотрудники СК опросили 20 свидетелей, провели медицинскую, генетическую, биологическую и амбулаторную психиатрическую экспертизы.

– Их задержали «по горячим следам» оперативники ОМВД РФ по городу Березовский и управления уголовного розыска областного главка полиции, – рассказал пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. – Один из сообщников был задержан у себя в квартире в Екатеринбурге, а второго вызвали под надуманным предлогом в отдел полиции, расположенный в Березовском, куда он самостоятельно явился.

ИСТОЧНИК KP.RU

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