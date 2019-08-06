Виновник смертельной аварии на Малышева разрабатывал дизайн нового трамвая в Екатеринбурге

СЕГОДНЯ 16:53 2019-08-06T16:53:22+03:00

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Виновник смертельной аварии на Малышева, в которой погибли водитель и пассажир такси, разрабатывал дизайн нового трамвая в Екатеринбурге. Информация об этом была размещена в июне на официальном сайте Уральского государственно-архитектурного университета. На фотографиях видно, как один из проектов представляет Владимир Васильев – водитель KIA Rio.

Васильев на ИННОПРОМЕ. Фото: пресс-служба УрГАХА

- На Международной выставке ИННОПРОМ-2019, на стенде Группы Синара студенты УрГАХУ презентовали эскизы дизайна подвижного состава городского транспорта, в том числе дизайн трамвая нового поколения. Проекты выполнены в рамках конкурса промышленного дизайна «ArtTram», который проводится УрГАХУ и Группой Синара для Универсиады-2023, - говорится на сайте.

Напомним, что в отношении Васильева возбуждено уголовное дело, ему грозит до 7 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU