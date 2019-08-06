Виновник смертельной аварии на Малышева разрабатывал дизайн нового трамвая в Екатеринбурге
Виновник смертельной аварии на Малышева, в которой погибли водитель и пассажир такси, разрабатывал дизайн нового трамвая в Екатеринбурге. Информация об этом была размещена в июне на официальном сайте Уральского государственно-архитектурного университета. На фотографиях видно, как один из проектов представляет Владимир Васильев – водитель KIA Rio.
Васильев на ИННОПРОМЕ. Фото: пресс-служба УрГАХА
- На Международной выставке ИННОПРОМ-2019, на стенде Группы Синара студенты УрГАХУ презентовали эскизы дизайна подвижного состава городского транспорта, в том числе дизайн трамвая нового поколения. Проекты выполнены в рамках конкурса промышленного дизайна «ArtTram», который проводится УрГАХУ и Группой Синара для Универсиады-2023, - говорится на сайте.
Напомним, что в отношении Васильева возбуждено уголовное дело, ему грозит до 7 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU