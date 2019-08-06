В Екатеринбурге на Химмаше вырубили аллею тополей

СЕГОДНЯ 16:15 2019-08-06T16:15:40+03:00

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Жители Химмаша сегодня попрощались с последними тополями на алее по улице Грибоедова. Алеея благоустраивается по инициативе мэрии Екатеринбурга в рамках большого плана по реконструкции скверов в каждом районе города. Всего на реализацию данного плана в 2019 году муниципалитет направит более 160 миллионов рублей.

Как выглядела аллея до массовой вырубки деревьев Фото:"ВКонтакте", Мария Сергеевна

- Для того чтобы превратить сквер на Грибоедова в удобный, функциональный и уютный «оазис» индустриального Химмаша, чкаловские специалисты планируют обустроить на территории сквера широкие пешеходные дорожки, установить малые архитектурные формы (скамейки, урны) и обеспечить его общее озеленение: обновить газоны, заменить старые деревья и высадить новые, - рассказали в пресс-службе города

Ранее чиновники говорили, что на улице снесут 297 деревьев, так как у них есть «видимые гнилостные заболевания». Заменить срубленные деревья, согласно проекту реконструкции, собираются 36 кленами гинналами и 26 яблонями. Все работы должны быть выполнены до 15 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU