В Екатеринбурге на Химмаше вырубили аллею тополей
Жители Химмаша сегодня попрощались с последними тополями на алее по улице Грибоедова. Алеея благоустраивается по инициативе мэрии Екатеринбурга в рамках большого плана по реконструкции скверов в каждом районе города. Всего на реализацию данного плана в 2019 году муниципалитет направит более 160 миллионов рублей.
Как выглядела аллея до массовой вырубки деревьев Фото:"ВКонтакте", Мария Сергеевна
- Для того чтобы превратить сквер на Грибоедова в удобный, функциональный и уютный «оазис» индустриального Химмаша, чкаловские специалисты планируют обустроить на территории сквера широкие пешеходные дорожки, установить малые архитектурные формы (скамейки, урны) и обеспечить его общее озеленение: обновить газоны, заменить старые деревья и высадить новые, - рассказали в пресс-службе города
Ранее чиновники говорили, что на улице снесут 297 деревьев, так как у них есть «видимые гнилостные заболевания». Заменить срубленные деревья, согласно проекту реконструкции, собираются 36 кленами гинналами и 26 яблонями. Все работы должны быть выполнены до 15 августа.
ИСТОЧНИК KP.RU