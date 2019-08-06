Видеоблогер Эрик Давидович приехал в Екатеринбург, чтобы посмотреть город

СЕГОДНЯ 15:25 2019-08-06T15:25:00+03:00

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В столицу Урала приехал Эрик Давидович, у которого 3,5 миллионов подписчиков на YouTube. Один из известных российских блогеров остановился в Екатеринбурге на два дня. Здесь он вместе с благотворительным автопробегом, участники планируют проехать 11 тысяч километров от Москвы до Владивостока.

- В 8:30 утра выдвинулись в Екб, через Уфу, остановка на 2 часа в Уфе на обед, и едем дальше. Магазин с нами, наклейки всем бесплатно, инфа по месту остановки в сторис. В данный момент за 100 километров, - пишет Эрик у себя в Instagram.

Давидович вместе с другими участниками автопробега посещает детские дома и детей с тяжелыми заболеваниями. В Екатеринбурге блогер только посмотрит местные достопримечательности и пообщается с подписчиками. Причем Эрик отметил, что по столице Урала они передвигаются на автобусе, а не на машинах.

ИСТОЧНИК KP.RU