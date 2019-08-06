В Екатеринбурге в здании почты распылили газовый баллончик
Посетителей просили покинуть помещение
В здании почты распылили газовый баллончикФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:
В Академическом районе пришлось выводить людей из отделения почты на Сахарова, 78. Из-за распыления газового баллончика помещение пришлось проветривать. На место происшествия приезжала полиция. Кто и для чего распылил баллончик, который выдается почтальонам для самозащиты, сейчас выясняется.
— Временный перерыв в работе отделения связи был вызван случайным распылением средства индивидуальной защиты (газового баллончика). Никто из клиентов и сотрудников отделения связи не пострадал, — рассказали в пресс-службе свердловского отделения «Почты России».
Сейчас отделение работает в штатном режиме.
ИСТОЧНИК KP.RU