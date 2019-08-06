2019-08-06T15:28:45+03:00
Общество

В Екатеринбурге в здании почты распылили газовый баллончик

Посетителей просили покинуть помещение
Алина СУРИНА
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В здании почты распылили газовый баллончикВ здании почты распылили газовый баллончикФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Академическом районе пришлось выводить людей из отделения почты на Сахарова, 78. Из-за распыления газового баллончика помещение пришлось проветривать. На место происшествия приезжала полиция. Кто и для чего распылил баллончик, который выдается почтальонам для самозащиты, сейчас выясняется.

— Временный перерыв в работе отделения связи был вызван случайным распылением средства индивидуальной защиты (газового баллончика). Никто из клиентов и сотрудников отделения связи не пострадал, — рассказали в пресс-службе свердловского отделения «Почты России».

Сейчас отделение работает в штатном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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