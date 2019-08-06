2019-08-06T14:52:01+03:00
Общество

В Екатеринбурге перекроют часть улиц ради марафона «Европа - Азия»

Ограничения снимут уже днем
Мария Трапезникова
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Дороги будут перекрыты до 14:00 часов дняДороги будут перекрыты до 14:00 часов дняФото: Алексей БУЛАТОВ
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В пресс-службе администрации Екатеринбурга утвердили карту перекрытий на время проведения марафона «Европа - Азия». Движение будет приостановлено на следующих улицах:

С 7:00 до 11:00

- По проспекту Ленина от улицы Московской до площади Кирова;

- По площади Кирова от проспекта Ленина до улицы Мира;

- По улице Мира от Малышева до Первомайской;

- По улице Толмачева от проспекта Ленина до улицы Царской;

- По улице Царской от улицы Толмачева до Николая Никонова;

- По улице 8 Марта от проспекта Ленина до улицы Бориса Ельцина;

- По улице Бориса Ельцина от улицы 8 Марта до Октябрьской площади;

- На площади 1905 года.

С 7:00 до 14:00

- По улице Пирогова от Крауля до Татищева;

- По улице Татищева от Пирогова до Репина;

- По проспекту Ленина от улицы Репина до Московской;

-По улице Репина от проспекта Ленина до улицы Металлургов;

- По четной стороне улицы Металлургов от Репина до трассы Р-242 «Пермь - Екатеринбург»

Кроме того, на этих же участках в это время будет запрещена парковка. Также закроют въезды и выезды из дворов на всем маршруте. В мэрии заверили, что жильцов предупредили об этом заранее.

Напомним, что марафон пройдет уже в это воскресенье, 11 августа. О том, как зарегистрироваться туда, мы писали здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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