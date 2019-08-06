В Екатеринбурге перекроют часть улиц ради марафона «Европа - Азия»
В пресс-службе администрации Екатеринбурга утвердили карту перекрытий на время проведения марафона «Европа - Азия». Движение будет приостановлено на следующих улицах:
С 7:00 до 11:00
- По проспекту Ленина от улицы Московской до площади Кирова;
- По площади Кирова от проспекта Ленина до улицы Мира;
- По улице Мира от Малышева до Первомайской;
- По улице Толмачева от проспекта Ленина до улицы Царской;
- По улице Царской от улицы Толмачева до Николая Никонова;
- По улице 8 Марта от проспекта Ленина до улицы Бориса Ельцина;
- По улице Бориса Ельцина от улицы 8 Марта до Октябрьской площади;
- На площади 1905 года.
С 7:00 до 14:00
- По улице Пирогова от Крауля до Татищева;
- По улице Татищева от Пирогова до Репина;
- По проспекту Ленина от улицы Репина до Московской;
-По улице Репина от проспекта Ленина до улицы Металлургов;
- По четной стороне улицы Металлургов от Репина до трассы Р-242 «Пермь - Екатеринбург»
Кроме того, на этих же участках в это время будет запрещена парковка. Также закроют въезды и выезды из дворов на всем маршруте. В мэрии заверили, что жильцов предупредили об этом заранее.
Напомним, что марафон пройдет уже в это воскресенье, 11 августа. О том, как зарегистрироваться туда, мы писали здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU