2019-08-06T14:14:06+03:00
Общество

«Это концерт-громоотвод»: екатеринбургская группа «Курара» отказалась играть на митинге в Москве

Фронтмен рассказал, что за участие им предлагали огромные гонорары
Мария Трапезникова
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За выступление на фестивале музыкантам предложили высокие гонорары, способные оплатить запись их нового альбомаЗа выступление на фестивале музыкантам предложили высокие гонорары, способные оплатить запись их нового альбомаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Екатеринбургскую группу «Курара» позвали сыграть на московском фестивале, который мэрия столицы организовала в день акции протеста. Об этом рассказал фронтмен группы Олег Ягодин.

Он отметил, что за выступление им предлагали крупный гонорар, который бы мог полностью оплатить запись нового альбома, а также рассказали о других известных музыкантах, которые там выступят.

- Это, оказывается, концерт-громоотвод от митинга. Точно такая же ситуация была несколько лет назад, во время предвыборной компании, когда отменяли концерты ДДТ. В Екатеринбурге не отменили, но за ночь (удивительная мобильность) организовали концерт из местных групп. Все это для того, чтобы поменьше народу пришло на ДДТ, - рассказал Ягодин. - Предложили назвать сумму стоимости альбома, который мы, конечно, очень хотели записать. На просьбу описать все поподробнее, вообще к чему этот концерт, повесили трубку. О чем речь? Вот уже пару лет вовсю отказываемся играть на сомнительных мероприятиях (за гонорар), но соглашаемся играть бесплатно, о чем не жалеем. Нам часто задают вопрос: почему вы никак не отображаете события? Ребята, главную песню о том, что происходит сейчас, мы написали в 2010 году.

Напомним, что несогласованные протестные акции в Москве прошли 27 июля. Активисты выступали за регистрацию независимых кандидатов в Мосгордуму. В результате протестов было задержано больше тысячи человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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