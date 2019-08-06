Бизнесмен Дмитрий Пумпянский номинирован на звание почетного гражданина Екатеринбурга

СЕГОДНЯ 15:23 2019-08-06T15:23:19+03:00

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Президент «Группы Синара» Дмитрий Пумпянский вошел в число претендентов на звание почетного гражданина Екатеринбурга. 7 августа комиссия вынесет решение о присуждении ему этого звания.

Напомним, в июле Дмитрий Пумпянский попал в рейтинг самых богатых бизнесменов России по версии Forbes — занял 46 место. Его состояние оценили в 2,2 миллиарда долларов. Кстати, гендиректору «Уральской горно-металлургической компании»Андрею Козицыну, занимающему 24-ое место в этом рейтинге, присвоили звание Почетного гражданина города Екатеринбурга в 2010-м году.

— Звание «Почетный гражданин города Екатеринбурга» — высшая степень признательности жителей города. Оно присваивается гражданам России и других государств за выдающиеся заслуги, получившие широкое общественное признание. Каждый из них – это образец трудолюбия, настойчивости и самоотдачи в достижении цели, активной жизненной позиции и любви к Екатеринбургу, личностный ориентир для молодежи, — подчеркивают в Екатеринбургской городской думе.

В мэрии напоминают, что звание «Почетный гражданин города Екатеринбурга» присуждают ежегодно в канун Дня города. В этом году будет определено имя 90-го по счету гражданина. Ранее почетными гражданами Екатеринбурга становились экс-губернатор Эдуард Россель, биатлонист и депутат Госдумы Сергей Чепиков, гендиректор УГМК Андрей Козицын, хоккеист Павел Дацюк, лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин, художник Виталий Волович и целый ряд известных екатеринбуржцев.

ИСТОЧНИК KP.RU