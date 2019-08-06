2019-08-06T14:17:00+03:00
Общество

Мальчику, которому накануне прострелил голову пьяный мужчина, провели операцию

Его состояние по-прежнему тяжелое
Мария Трапезникова
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Мальчику провели операцию, но пулю пока не вытащилиМальчику провели операцию, но пулю пока не вытащилиФото: Алексей БУЛАТОВ
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7-летнего ребенка из Нижнего Тагила, которому накануне пьяный мужчина пневматикой прострелил голову, прооперировали в ДГКБ № 9. Об этом сообщила представитель Горздрава Татьяна Ауст.

- Состояние мальчика по-прежнему остается тяжелым. Многие спрашивают, достали ли пулю, - рассказала она. - Дело в том, что она находится рядом с жизненно важными центрами головного мозга и любые попытки извлечь ее могут привести к гибели мальчика. Поэтому пуля пока на месте.

В течение 7 - 10 дней мальчик будет находиться под медикаментозной седацией в отделении реанимации. Врачи будут делать все возможное, чтобы сохранить ему жизнь.

Напомним, что несчастный случай произошел накануне в одном из коллективных садов Нижнего Тагила. Пьяный мужчина решил поупражняться в стрельбе по банкам и случайно попал в голову 7-летнего мальчика. Ребенок был доставлен в местную городскую больницу, после чего его в срочном порядке перевезли в «Девятку». Врачи боролись за его жизнь целую ночь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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