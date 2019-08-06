К началу августа клещи покусали почти 10,5 тысяч уральцев

СЕГОДНЯ 12:48 2019-08-06T14:17:59+03:00

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К началу августа от укусов клещей пострадало 10 493 тысячи человек, среди них 1 366 детей. Такие цифры говорят о том, что их активность снизилась. С середины июля пострадавших было намного больше.

- Всего в Свердловской области было укушено 31 067 человек, в том числе 5 554 ребенка. Наиболее активно клещи проявляются в Талицком, Рефтинском, Пышминском и Тугулымском ГО, а также в Слободо-Туринском и Байкальском муниципальным районах, - сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

На сегодняшний день с предварительным диагнозом «клещевой вирусный энцефалит» госпитализировано 289 человек (диагноз подтвержден у 52 человек, включая 7 детей). С диагнозом «клещевой иксодный боррелиоз» госпитализировано 492 человека (подтверждено у 324 человек, включая 43 ребенка).

ИСТОЧНИК KP.RU