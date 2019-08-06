Екатеринбургский оперный вошел в топ-20 богатейших театров России
Екатеринбургский театр оперы и балета вошел в топ-20 самых богатых театров Минкульта РФ, по версии Forbes. По данным издания, в 2018 году доход Оперного театра превысил 677 миллионов рублей. Большую часть этой суммы - 78,9 % - составляет финансирование из бюджета. Благотворительные и спонсорские вклады значительно меньше - 18 миллионов рублей.
- В России играют спектакли 619 театров, но лишь 24 из них находятся в федеральном подчинении - их учредителем является Министерство культуры. В 2018 году театры Минкульта получили в общей сложности 28,8 млрд рублей, - сообщает издание.
На первом месте в рейтинге издания - московский Большой театр с доходом 8,6 млрд рублей. На втором - Мариинский театр в Санкт-Петербурге (6,8 млрд рублей). На третьем - Новосибирский театр оперы и балета (1,9 млрд рублей).
ИСТОЧНИК KP.RU