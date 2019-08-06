2019-08-06T14:19:35+03:00
Звезды

Екатеринбургский оперный вошел в топ-20 богатейших театров России

Его доход в прошлом году превысил 677 миллионов рублей, но большую часть суммы составляет бюджетное финансирование
Алина СУРИНА
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Театр оперы и балета вошел в топ-20 самых богатых театровТеатр оперы и балета вошел в топ-20 самых богатых театровФото: Алексей БУЛАТОВ
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Екатеринбургский театр оперы и балета вошел в топ-20 самых богатых театров Минкульта РФ, по версии Forbes. По данным издания, в 2018 году доход Оперного театра превысил 677 миллионов рублей. Большую часть этой суммы - 78,9 % - составляет финансирование из бюджета. Благотворительные и спонсорские вклады значительно меньше - 18 миллионов рублей.

- В России играют спектакли 619 театров, но лишь 24 из них находятся в федеральном подчинении - их учредителем является Министерство культуры. В 2018 году театры Минкульта получили в общей сложности 28,8 млрд рублей, - сообщает издание.

На первом месте в рейтинге издания - московский Большой театр с доходом 8,6 млрд рублей. На втором - Мариинский театр в Санкт-Петербурге (6,8 млрд рублей). На третьем - Новосибирский театр оперы и балета (1,9 млрд рублей).

ИСТОЧНИК KP.RU

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