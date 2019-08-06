2019-08-06T11:57:43+03:00
Общество

На Урале жители добились ремонта дорог только через суд

Покрытие имело неровности, что могло привести к авариям
Мария Трапезникова
Поделиться:
Ямы и неровности в дорожном покрытии могли привести к авариямЯмы и неровности в дорожном покрытии могли привести к авариямФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Жители поселка Байкалово добились ремонта автодорог только после вмешательства суда. После проверки прокуратуры оказалось, что проезжая часть имела неровности и деформацию всей конструкции дорожного полотна.

- В связи с тем, что плохое состояние автомобильных дорог могло повлечь аварийную ситуацию среди участников дорожного движения и, как следствие, причинение вреда жизни и имуществу физических лиц, в суд было направлен иск об обязании администрации муниципального образования Байкаловское сельское поселение привести проезжие части указанных автомобильных дорог в соответствие с требованиями Государственного стандарта, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Решением суда, в поселке уже начались ремонтные работы по восстановлению дорожного покрытия.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Екатеринбурге перекрыли еще восемь дорог
«Насильно посадили в автомобиль и увезли в лес»: жители Урала, обознавшись, убили человека
Виновник смертельной аварии на Малышева разрабатывал дизайн нового трамвая в Екатеринбурге
В 10 раз вырос штраф за препятствование на дороге машинам скорой помощи
В Екатеринбурге на Химмаше вырубили аллею тополей
На жительницу Екатеринбурга сильный ветер повалил железное ограждение
В Екатеринбурге в здании почты распылили газовый баллончик
Видеоблогер Эрик Давидович приехал в Екатеринбург, чтобы посмотреть город
Бизнесмен Дмитрий Пумпянский номинирован на звание почетного гражданина Екатеринбурга
В Екатеринбурге перекроют часть улиц ради марафона «Европа - Азия»
«Это концерт-громоотвод»: екатеринбургская группа «Курара» отказалась играть на митинге в Москве
В Каменске-Уральском 60-летний мужчина посреди улицы напал с ножом на 30-летнего
Мальчику, которому накануне прострелил голову пьяный мужчина, провели операцию
К началу августа клещи покусали почти 10,5 тысяч уральцев
Екатеринбургский оперный вошел в топ-20 богатейших театров России