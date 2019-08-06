На Урале жители добились ремонта дорог только через суд

СЕГОДНЯ 11:55 2019-08-06T11:57:43+03:00

Ямы и неровности в дорожном покрытии могли привести к авариям Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменить размер текста: A A

Жители поселка Байкалово добились ремонта автодорог только после вмешательства суда. После проверки прокуратуры оказалось, что проезжая часть имела неровности и деформацию всей конструкции дорожного полотна.

- В связи с тем, что плохое состояние автомобильных дорог могло повлечь аварийную ситуацию среди участников дорожного движения и, как следствие, причинение вреда жизни и имуществу физических лиц, в суд было направлен иск об обязании администрации муниципального образования Байкаловское сельское поселение привести проезжие части указанных автомобильных дорог в соответствие с требованиями Государственного стандарта, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Решением суда, в поселке уже начались ремонтные работы по восстановлению дорожного покрытия.

ИСТОЧНИК KP.RU