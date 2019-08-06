На Урале жители добились ремонта дорог только через суд
Жители поселка Байкалово добились ремонта автодорог только после вмешательства суда. После проверки прокуратуры оказалось, что проезжая часть имела неровности и деформацию всей конструкции дорожного полотна.
- В связи с тем, что плохое состояние автомобильных дорог могло повлечь аварийную ситуацию среди участников дорожного движения и, как следствие, причинение вреда жизни и имуществу физических лиц, в суд было направлен иск об обязании администрации муниципального образования Байкаловское сельское поселение привести проезжие части указанных автомобильных дорог в соответствие с требованиями Государственного стандарта, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Решением суда, в поселке уже начались ремонтные работы по восстановлению дорожного покрытия.
ИСТОЧНИК KP.RU