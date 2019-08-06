«Вывозили с помощью трактора»: на Урале завели уголовное дело из-за кражи 4,5 тонн рельсов

СЕГОДНЯ 12:03 2019-08-06T12:03:00+03:00

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Сотрудники МВД России на станции Екатеринбург-Пассажирский направили в суд уголовное дело, возбужденное в отношении двух жителей поселка Октябрьский Сысертского района. Мужчины совершили несколько краж рельсов марки Р-65 на перегоне «Арамиль – Седельниково».

Украли рельсы марки Р-65 Фото:Пресс-служба УТ МВД России по УрФО

- Проверка показала, что мужчины, одному из которых 26 лет, а второму, уже пять раз судимому, всего лишь 20, совершили пять краж с 13 по 19 января. В общей сложности в пункт приема лома злоумышленники сдали 4,5 тонны рельсов, которые частично удалось изъять, - пресс-служба Управления на транспорте МВД России по УрФО.

Транспортные полицейские задержали похитителей, когда они, привязав рельсы к трактору, вывозили их с железнодорожного перегона. Там рельсы находились после ремонта.

ИСТОЧНИК KP.RU