2019-08-06T12:03:00+03:00
Происшествия

«Вывозили с помощью трактора»: на Урале завели уголовное дело из-за кражи 4,5 тонн рельсов

Злоумышленники сдавали их на лом
Алина СУРИНА
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Вывозили рельсы привязав к трактору Фото:Пресс-служба УТ МВД России по УрФОВывозили рельсы привязав к трактору Фото:Пресс-служба УТ МВД России по УрФО
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Сотрудники МВД России на станции Екатеринбург-Пассажирский направили в суд уголовное дело, возбужденное в отношении двух жителей поселка Октябрьский Сысертского района. Мужчины совершили несколько краж рельсов марки Р-65 на перегоне «Арамиль – Седельниково».

Украли рельсы марки Р-65 Фото:Пресс-служба УТ МВД России по УрФО

Украли рельсы марки Р-65 Фото:Пресс-служба УТ МВД России по УрФО

- Проверка показала, что мужчины, одному из которых 26 лет, а второму, уже пять раз судимому, всего лишь 20, совершили пять краж с 13 по 19 января. В общей сложности в пункт приема лома злоумышленники сдали 4,5 тонны рельсов, которые частично удалось изъять, - пресс-служба Управления на транспорте МВД России по УрФО.

Транспортные полицейские задержали похитителей, когда они, привязав рельсы к трактору, вывозили их с железнодорожного перегона. Там рельсы находились после ремонта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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