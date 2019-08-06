В Екатеринбурге на месте снесенного кинотеатра «Темп» построят жилой комплекс

СЕГОДНЯ 11:17 2019-08-06T14:24:31+03:00

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В Екатеринбурге на месте снесенного кинотеатра «Темп» власти планируют построить новый живой комплекс. Постановление об этом опубликовано в «Вестнике Екатеринбурга».

Напомним, что снос кинотеатра на улице 22 Партсъезда,10, вызвал широкий общественный резонанс. Здание было разрушено в марте 2018 года вслед за сносом телебашни. Однако после выяснилось, что мероприятие прошло незаконно, так как не было установлено, является ли «Темп» памятником архитектуры.

Отменим, что «Темп» в период с 1931 по 1968 года считался лучшим кинотеатром Свердловска и первым на Уралмаше.

ИСТОЧНИК KP.RU