В Екатеринбурге на месте снесенного кинотеатра «Темп» построят жилой комплекс
Он считался лучшим кинотеатром прошлого столетия
На месте снесенного кинотеатра построят новый жилой комплексФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге на месте снесенного кинотеатра «Темп» власти планируют построить новый живой комплекс. Постановление об этом опубликовано в «Вестнике Екатеринбурга».
Напомним, что снос кинотеатра на улице 22 Партсъезда,10, вызвал широкий общественный резонанс. Здание было разрушено в марте 2018 года вслед за сносом телебашни. Однако после выяснилось, что мероприятие прошло незаконно, так как не было установлено, является ли «Темп» памятником архитектуры.
Отменим, что «Темп» в период с 1931 по 1968 года считался лучшим кинотеатром Свердловска и первым на Уралмаше.
ИСТОЧНИК KP.RU